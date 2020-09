„Gib Antikommunismus keine Chance!“ Das fordert richtig heraus und hat Erfolg!

Kaum angekommen, trafen wir auf eine Gruppe von Jugendlichen. Sie protestierten für die Aufnahme der Flüchtlinge aus Moria und gegen die AfD, die ganz am Rand auch einen Stand hatte. Sie hatten schon morgens eine Demo mit zehn Leuten durchgeführt und unterschrieben sofort für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ Sie fanden das richtig gut, den Antikommunismus offensiv zu attackieren, und nahmen Listen zum Sammeln mit. Einige sind in der Partei „Die Linke“ organisiert, andere in der örtlichen Antifa. Zwei nahmen ein Parteiprogramm gegen Spende und wollen sich weitergehend mit der MLPD beschäftigen.

In der Vorbereitung des Info-Standes hatten wir besprochen, dass wir mit der Unterschriftensammlung für die Bewegung “Gib Antikommunismus keine Chance!“ ansprechen, statt „wie gewohnt“ mit dem Verkauf der Roten Fahne, was nicht gut gelang. Wir haben das nach zehn Minuten kurz besprochen, die Ansprache geändert und hatten sofort Erfolg. In einer Stunde unterschrieben 12 Leute dafür, acht wollen weiter Kontakt mit der MLPD. Für die Wahlzulassung sammelten wir erst mal nur drei Unterschriften – da müssen wir unbedingt nachlegen, gerade weil das bürokratische Formular doch viele abschreckt.

Interessant und wichtig war auch, dass einige ältere Mitglieder der Partei „Die Linke“ für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ unterschrieben. Hier sollte man keine Vorurteile haben, denn der Bannstrahl des Antikommunismus richtet sich auch gegen sie.

Den Vogel schoss aber ein Mitglied der Grünen ab, der überheblich meinte, er sei überrascht, dass es „sowas“ wie die MLPD noch gibt. Dazu meinten wir selbstbewusst, dass die Freiheitsideologie der Kommunisten nicht klein zu bekommen ist und es immer mehr Gründe gibt, gegen den Kapitalismus anzutreten und sich zu organisieren.