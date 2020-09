Kururlaubswoche im Ferienpark Plauer See 2020

Was kann ich tun, um fit zu bleiben, Krankheiten und vermeidbaren Altersleiden vorzubeugen, bzw. bestehende chronische Erkrankungen positiv zu beeinflussen? Wie ist der Einfluss von chronischer Umweltkrise, Ernährung, individuellen Risiko- und Stressfaktoren? Was kann ich selbst und gemeinsam mit anderen für meine Gesundheit tun? Wie lässt sich das verbinden mit der Hebung des allgemeinen Gesundheits- und Umweltbewusstseins? Ein guter Anfang kann hier gemacht werden mit einer attraktiven Kururlaubswoche unter ärztlicher Leitung in wunderschöner natürlicher Umgebung!

Inhalt und Ablauf der Kururlaubswoche

Gemeinsame Eingangsbesprechung mit Arzt und Ferienparkleitung, um die verschiedenen Bedürfnisse abzustimmen

Tag eins und zwei persönliche Eingangsuntersuchung und Festlegung der Ziele und Methoden

Freizeitangebote in wunderbarer Natur und mit Wohlfühlmassagen, die der Ferienpark anbietet (siehe auch www.ferienpark-plauersee.de)

Wahlweise Heilfasten nach Buchinger oder Vollwerternährung mit Teilnahme an einer Lehrküche

Gesundheitsvorträge mit Diskussion

Walking, Gymnastik, Sauna, Fitnessraum, Fahrradfahren, Bowling

Entspannungstraining

Abschlussuntersuchung und Beratungsgespräch.

Anmeldung und Informationen:

Ferienpark Plauer See

Insel Werder 6

17214 Alt Schwerin

Telefon: 0399/32827010.

Fax: 0399/32827012.

info@ferienpark-plauersee.de

Preise und weitere Informationen hier im Flyer zur Kururlaubswoche