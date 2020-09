Mario Adorf 90!

Mario Adorf wuchs in der Eifel auf, seine Mutter war alleinerziehend und verdiente als Näherin den Lebensunterhalt. Dieser ungewöhnlichen Frau hat Mario Adorf, sieben Jahre nach ihrem Tod, mit dem Buch "Mit einer Nadel bloß" ein Denkmal gesetzt. Seine ersten Begegnungen mit den Schriften von Karl Marx liegen mehr als 70 Jahre zurück. Viele junge Leute, die in den 1950er-Jahren studierten, waren unendlich wissensdurstig. Während der faschistischen Diktatur in Deutschland waren die Werke aller fortschrittlichen Dichter und Denker verboten. Heute im Alter muss Adorf wieder häufiger an Karl Marx und seine Ideen denken. Und das liegt nicht nur daran, dass er am Drehbuch fürs Dokudrama mitarbeitete und seinen Text lernen musste.

Mario Adorf machte vor einigen Jahren im Markgrafentheater Erlangen Station. Er las aus seinem Buch „Schauen Sie mal böse“, danach konnte ich als Rote-Fahne-Korrespondent kurz mit ihm sprechen und ihm ein Exemplar der Roten Fahne überreichen, das er gerne annahm.

Wir wünschen ihm viel Gesundheit!