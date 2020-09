„Mögen die Sterne deine Wegbegleiter sein, lieber Abbas!“

Die Nachricht, dass unser lieber Freund Abbas, der so sehr am Leben hing, trotz seines hartnäckigen Kampfes am Ende nun doch jener erbarmungslosen Krankheit erlegen ist, die ihn seit Jahren fest umklammert hielt, hat uns mit tiefer Trauer erfüllt.

Abbas war in Deutschland, einem der wichtigsten Machtzentren des Imperialismus, viele Jahre lang in der mit uns befreundeten MLPD aktiv und vor allem als revolutionäre Persönlichkeit, aber auch für seine Ehrlichkeit, seinen Fleiß, seine Bescheidenheit bekannt. Wir, die Konföderation der Arbeiter aus der Türkei in Europa (ATİK), wünschen Abbas’ Familie, den Freunden von der MLPD und allen, die Abbas nahe standen, innere Kraft und sprechen allen, denen er ans Herz gewachsen war, unser Beileid aus.

Wer ist Abbas Smida?

Abbas Smida wird 1955 in eine kurdische Familie hineingeboren. Voll Zorn über das, was der kurdischen Nation angetan wird, und allgemein über die Zustände, die in seiner Heimatregion herrschen, findet er noch während des Studiums seine politische Heimat bei KAWA¹ und nimmt aktiv am politischen Kampf teil. Wenig später schließt er mit einem Mathematiklehrer-Diplom ab.

Nach dem Militärputsch von 1980 ist Abbas wie viele andere gezwungen, ins Exil zu gehen und in Deutschland zu leben. Dort besucht er zunächst eine Sprachenschule und spricht schon nach kurzer Zeit gut Deutsch. Bald darauf beendet er seine Berufsausbildung und nimmt eine Stelle bei der Filterfabrik Mann und Hummel in Ludwigsburg an. Kollegen und politischen Flüchtlingen aus der Türkei steht er bald als Dolmetscher hilfreich zur Seite. Abbas wird aktiver Gewerkschafter, kommt in Kontakt zur MLPD und organisiert sich in ihr. Er arbeitet im Übersetzerkomitee der MLPD mit, und in der Folgezeit erscheinen Dutzende Schriften der MLPD in türkischer Übersetzung, die seine Handschrift trägt. Ob seine Kollegen in ihm nun den Gewerkschafter, den Kurden oder den Kommunisten sehen, längst ist er „ihr“ Abbas geworden.

Als aktiver Gewerkschafter hat er die Bosse von Mann und Hummel wie auch die Gewerkschaftsbonzen über viele Jahre hinweg kompromisslos bekämpft und sich damit im Herzen eines jeden Kollegen, gleich welcher Nationalität, einen besonderen Platz erobert. Abbas, unser Freund, verhielt sich bis zum letzten Atemzug so, wie es einem einfachen Fußsoldaten des Klassenkampfes entspricht, und er hat in jeder Situation an seinem organisierten politischen Leben festgehalten.

Wir als ATİK-Familie trauern darum, dass mit ihm einmal mehr ein enger Mitstreiter im Kampf gegen den Imperialismus unseren Reihen entrissen wurde. Einmal mehr müssen wir feststellen, welch ein heimtückischer Geselle der Tod ist. Während wir unserem geliebten Abbas mit jener Trauer, die jeder unzeitige Abschied in uns hinterlässt, auf dem Weg in die Ewigkeit die letzte Ehre erweisen, sprechen wir unseren Freunden von der MLPD, allen, die Abbas nahe standen und ihn liebten, und ganz besonders seinen Familienangehörigen unser tiefes Beileid aus, wünschen ihnen innere Kraft und verneigen uns voller Ehrerbietung vor ihrem Gedenken an ihn und vor seinem Kampf.

Mögen die Sterne deine Wegbegleiter sein, lieber Abbas! Schon jetzt sagen wir dir „Lebe wohl“ für den großen Tag, an dem wir alle miteinander wieder zum großen Halay-Tanz vereint sein werden …