Morgen Montagsdemos!

Aufruf der Koordinierungsgruppe der Bundesweiten Montagsdemo

In Gelsenkirchen findet die 721. Montagsdemo mit breiter Themenpalette statt:

"Spannende Debatten warten auf die diskutierfreudigen Montagsdemonstranten am 14.9.2020 ab 17.30 Uhr auf dem Neumarktplatz, Bahnhofstraße:

Eine erste Bewertung der Kommunalwahlen in Gelsenkirchen und NRW,

Informationen aus erster Hand aus Moria. Die Solidaritäts- und Hilfsorganisation Solidarität International in Deutschland ist Partner der Selbstorganisation "OXI" auf Lesbos.

Stoppt Abschiebungen! Die Solidarität mit den von Abschiebung bedrohten Freunden aus Mali, Adama Traore und Amidou Keita, brachte einen ersten Erfolg: Per Eilantrag wurde vor Gericht entschieden, dass der in Abschiebehaft befindliche Adama Traore nicht am 14.9. nach Italien abgeschoben werden darf!

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen zur Diskussion am offenen Mikrofon."

Die Hallenser Freunde der Montagsdemo schickten diese Ankündigung:

An alle Bürgerinnen und Bürger, Kolleginnen und Kollegen: Wichtiger kurzfristiger Termin! Am Montag, dem 14. September 2020, findet um 17.00 Uhr eine außerordentliche Montagskundgebung im Rahmen des Aufrufs von "Bundesweite Montagsdemo" und "Solidarität International eV" an der Ulrichskirche in der Leipziger Straße in Halle statt. Thema: Solidarität mit den Menschen in Moria.

Wir sammeln Spenden für die Flüchtlinge und neue Unterstützer für "Solidarität International" sowie Unterschriften für die Internationalstische Liste/MLPD, das konsequente Sprachrohr der Flüchtlinge, Ausgebeuteten & Unterdrückten der ganzen Welt.