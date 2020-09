Propaganda-Schlacht um Giftanschlag

"Zensur durch Lärm“ - so werden Propagandaaktionen benannt, besonders, wenn Geheimdienste dabei mitmischen. Man überschwemmt alle Medien-Kanäle mit einer Mischung aus Wahrheiten, Halbwahrheiten und Lügen. Und so wird jede Menge Lärm gemacht um den Giftanschlag auf den russischen Politiker Alexej Nawalnij. Ohne stichhaltige öffentliche Beweise drohen Imperialisten aus der EU – und besonders Deutschland – mit immer heftigeren Reaktionen auf den angeblich sicheren Täter im Kreml.

Zweifellos ist es dem ultrareaktionären Staatschef Putin zuzutrauen, einen Konkurrenten auszuschalten und eine Drohung an Protestierende in Russland und Belarus auszusenden. Putins Geheimdienst wäre nicht zum ersten Mal an Morden und Giftanschlägen beteiligt. Genauso fragwürdig ist die Heuchelei der Herrschenden in Deutschland. Nawalnij lässt man per Charterjet einfliegen – im Mittelmeer ertrinken täglich Dutzende Menschen, und die Regierung rührt keinen Finger, sondern setzt auf den unmenschlichen Abschreckungseffekt.

Navalnij ist alles andere als ein Demokrat oder Menschenrechtler, wie er von Kanzlerin Merkel und Außenminister Maas hingestellt wird. Es gelingt ihm, den Unmut vieler Menschen gegen die allgegenwärtige Korruption des Putin-Regimes zu mobilisieren. Er selbst vertrat verschiedene Großkonzerne und profilierte sich mit nationalistischen und rassistischen Kommentaren.

Auch wenn Russlands westliche imperialistische Konkurrenten das Land schon länger mit Sanktionen überziehen – einig sind sie sich keineswegs. So fordert der Möchtegern-Parteivorsitzende der CDU, Norbert Röttgen, die Arbeiten an der Ostsee-Gaspipeline Nord Stream 2 einzustellen. In diesen Chor stimmt auch die Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt ein. Genau das wollen schon lange die US-Imperialisten – sie fordern stattdessen mehr Absatz ihres Fracking-Gases in Europa.