Sprechertreffen des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in SI

Rote Fahne News dokumentiert die Pressemitteilung des Freundeskreises Flüchtlingssolidarität in Solidarität International.

In seiner Begrüßung der ca. 30 Teilnehmer - überwiegend Flüchtlinge - fasste Alassa Mfouapon nochmal die Ereignisse seit der Gründung zusammen: “Unser Gründungsgreffen war am 26.06. in Gelsenkirchen. Mit 66 Teilnehmern haben wir viele Forderungen beschlossen wie z.B. 'Stopp Abschiebungen'. Zuerst hat es angefangen in Leipzig und in Ellwangen am 1. August mit einer Demonstration – das war ein riesiger Erfolg und eine Ermutigung für Flüchtlinge und fand viel Anerkennung unter der Bevölkerung. Am 28. August gab es einen erfolgreichen bundesweiten Aktionstag – in verschiedenen Städten, u.a. in Stuttgart, Bremen, Leipzig, Gelsenkirchen. Hierfür wurde sogar ein Lied geschrieben mit dem REBELL zusammen. Jetzt kommt es darauf an, dass wir Sprecherinnen und Sprecher auf Bundesebene strukturiert zusammenarbeiten. Dafür müssen wir heute Beschlüsse fassen. Es geht um regelmäßige Beratung und Abstimmung der Sprecherinnen und Sprecher untereinander, Information aller Mitglieder, Gewinnung von neuen Mitgliedern, Regelung der Finanzen, Übersetzungen. Als Mitgliedsorganisation in Solidarität International können wir uns gut gegenseitig helfen, wenn etwas vor Ort nicht organisiert werden kann.“ ...