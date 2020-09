Staatsmonopolistischer Kapitalismus live!

Am 7. September haben sieben Wirtschaftsverbände einen Kurswechsel der Bundesregierung in Sachen weltweiter Reisewarnung aufgrund der Corona-Pandemie gefordert: "Die Einschränkungen hätten vielfältige negative wirtschaftliche Auswirkungen, die weit über den Tourismus hinausgingen, heißt es in einem gemeinsamen Papier. Die Verbände sehen die Gefahr, dass wirtschaftliche Aktivitäten wie Handel und Investitionen in Mitleidenschaft gezogen werden."¹

Am 10. September nun die Mitteilung des Auswärtigen Amtes, dass die allgemeine Reisewarnung für 160 Staaten außerhalb der EU Ende September ausläuft - trotz der sich im Weltmaßstab nach wie vor unkontrolliert ausbreitenden Corona-Pandemie. Mit diesen Lockerungen zugunsten der Monopole wird die Gefährdung der Gesundheit der Masse der Bevölkerung billigend in Kauf genommen.