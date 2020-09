Streik bei Knorr-Unilever geht weiter

Die Beschäftigten des Unilever-Knorr-Werks im vogtländischen Auerbach setzen ihren Warnstreik fort. Die Geschäftsleitung habe bisher kein annehmbares Angebot vorgelegt, so die Gewerkschaft Nahrung - Genuss - Gaststätten. Deswegen werde der Betrieb bis einschließlich Samstag weiter bestreikt. Bei Unilever in Auerbach arbeiten 200 Beschäftigte. Die Gewerkschaft fordert, dass ihre Löhne an die der Werke in Westdeutschland angeglichen werden. Nach ihren Angaben liegen die Unterschiede bei bis zu 700 Euro im Monat.