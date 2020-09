„Thälmann den Kopf gewaschen“

Tausende Autofahrer und Passanten wunderten sich sicherlich schon über das Gerüst, das dort um das Denkmal des mutigen Arbeiterführers und Vorsitzenden der Kommunistischen Partei Deutschlands, der 1944 von den Hitler-Faschisten nach elf Jahren Einzelhaft ermordet wurde, aufgebaut wurden war.

Und dann war schließlich Ernst Thälmann auch noch ganz verhüllt... Doch keine Sorge. Ihm wird gerade der Kopf gewaschen, was auch nach so vielen Jahren an der von tausenden Autos und Lastwagen befahrenen Straßenkreuzung unbedingt mal nötig war.

Wir jedenfalls freuen uns, für und sicherlich auch mit Ernst Thälmann.