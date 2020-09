Seehofer untragbar - Rebellion der Flüchtlinge auf Lesbos gerechtfertigt!

Ein Korrespondent aus Halle schreibt: "Alle hatten wir von den furchtbaren Zuständen gelesen, unter denen Menschen auf der Flucht in Moria leben müssen. Und dann noch diese Brandkatastrophe. Wir wollten was tun, den Menschen irgendwie sofort helfen, denn so verstehen die meisten von uns auch ihren Job, hier im Kundenservice der HAVAG. Während die Bundesregierung immer noch nur redete und diese und jene Absichten zum Helfen in Aussicht stellte, haben wir gehandelt und Ruck Zuck in unserem Team 84 € gesammelt. Ein Kollege hat das Geld noch am gleichen Tage auf das Konto von Solidarität International überwiesen. Das war Dienst am Menschen - eben mal "Kunden"dienst International!"

Freundinnen und Freunde von SI Hamburg und der dortigen Courage-Gruppe laden heute zu einer Kundgebung um 14 Uhr auf dem Rathausmarkt ein. Rote Fahne News wird weitere Berichte und Korrespondenzen veröffentlichen.

Moria-Aktionsprogramm von Solidarität International

In einer Presseerklärung schreibt SI Emscher-Lippe: "Mit dem verheerenden Brand auf Lesbos im Lager Moria ist auch die zuvor geleistete Soforthilfe, die Solidarität International mit vielen Mithelfern geleistet hatte, zerstört worden. Vernichtet wurde die Nähmaschinen-Werkstatt, die durch die 70 Nähmaschinen vom Frauenverband Courage aufgebaut werden konnte. ... Im Rahmen des Solidaritätspaktes zwischen Solidarität International (SI) und der Selbstorganisation der Flüchtlinge und der armen Bevölkerung auf Lesbos „OXI“ wird auch jetzt Soforthilfe geleistet. Vor allem bleibt unsere gemeinsame Forderung an die BRD und die EU, diese menschenverachtenden Flüchtlingscamps in der Ägäis sofort aufzulösen und die Menschen menschenwürdig unterzubringen!" (Hier die Pressemitteilung in voller Länge im pdf-Format)

Wir bekräftigen unser aktuelles Aktionsprogramm: