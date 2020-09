Am Mittwoch haben sich nach Angaben von ver.di in Aschaffenburg, Coburg und Kaufbeuren 150 Busfahrerinnen und Busfahrer an einem Wanrstreik im Rahmen der Tarifrunde beteiligt. Zwei Coburger Busunternehmen haben daraufhin ihre Belegschaften komplett ausgesperrt. ver.di kündigt "harte Bandagen" an. Auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil!