Internationale Zuspitzung der Pandemie

In einigen Länder Europas, so in Frankreich, gibt es einen Übergang von der relativ kontrollierten in eine unkontrollierte Entfaltung der Pandemie; in Deutschland nehmen die Neuinfektionen bereits wieder zu, relativ breitflächig. Der Schwerpunkt der Neuinfektionen lag zuletzt bei jungen Erwachsenen und Reiserückkehren. In dieser Situation die kostenlosen Tests abschaffen zu wollen, Menschen tagelang auf ihre Testergebnisse warten zu lassen wie in Bayern und Großveranstaltungen in Erwägung zu ziehen, ist ein absolutes Unding. Über die USA kam jetzt heraus, dass der faschistoide Präsident die ganze Zeit gelogen hat. "Ich wollte das bewusst herunterspielen", sagt er schamlos.

Keine ausreichenden Daten über die Dunkelziffer

Weltweit gibt es keine ausreichende Daten über die Dunkelziffer. In den RKI-Studien wurden bisher anhand der Antikörper-Studien an einzelnen Orten nachgewiesen, dass sich viermal so viel infiziert hatten, wie durch Abstrich-Tests nachgewiesen. Nur 16% der Antikörper-Positiven waren symptomlos. Die Datenlage ist weiterhin sowohl beim RKI wie weltweit auf niedrigem wissenschaftlichen Niveau. Die Daten der Infizierten und Verstorbenen werden nicht auf die Einwohnerzahl und Anzahl der Tests umgerechnet, die Zahl der Genesenen wird einfach geschätzt und dabei ein hoher Anteil an chronischen Verläufen und Folgeerkrankungen von Covid-19 ignoriert. Dabei wird durch eine wachsende Zahl an Publikationen und auch Berichten in den Medien die Analyse der Mediziner-Plattform im Internationalistischen Bündnis, dass Covid-19 in vielen Fällen eine Systemerkrankung mit chronischem Verlauf ist, bestätigt. Vom Robert-Koch-Institut muss gefordert werden, dass es umgehend eine Datenbank unter Erfassung aller Folgekrankheiten aufbaut.

Höchster Anstieg derzeit in Indien

Eine Verlagerung des weltweiten Epizentrums der Pandemie nach Indien bahnt sich an: Die offizielle Zahl der registrierten Fälle hat zur Zeit in Indien den höchsten täglichen Anstieg: +50114. Das sind 1,15% bezogen auf die Gesamtzahl der in Indien Infizierten: 4,42 Millionen. Zum Vergleich: USA: täglicher Anstieg 7125= 0,11%, weltweit 105171=0,38%. Indien hat Brasilien überholt und ist jetzt auf Platz 2 hinter den USA. Bezogen auf 1,4 Milliarden Menschen in Indien ist der Anteil der täglichen Neuinfektionen 0,004%, in den USA bei 328,2 Milliarden Menschen 0,002%. Während in mehreren Ländern die Zahl der täglich neu gemeldeten Fälle momentan rückläufig oder stabil ist, stiegen die Zahlen in den letzten zwei Wochen deutlich an in Indien, Spanien, Argentinien, UK, Frankreich, Türkei, Italien, Irak, Indonesien, Israel, VAE, Marokko, Weißrussland, Portugal, Venezuela, Schweiz.

Nach den USA und Brasilien ist Indien mit insgesamt mehr als 3,5 Millionen Infektionsfällen am schlimmsten betroffen. Trotz dieser Entwicklung hat die Regierung von Narandra Modi eine „Unlock 4“ genannte Phase ab dem 1. September beschlossen, in der öffentlicher Nahverkehr, Hotels und Restaurants, sowie Einkaufszentren und Sportanlagen wieder vollständig eröffnet werden. Die ICOR-Organisation CPI(ML) Red Star forderte Anfang August, innerhalb von zwei Wochen mindestens 10 Prozent der Bevölkerung zu testen. Sie schreibt: "Während Milliarden von Rupien für das Militär und als Anreize für Unternehmen ausgegeben werden, werden keine Mittel für die medizinische Versorgung und Hilfe für Menschen in Not aufgrund der anhaltenden Abriegelungen und Beschränkungen bereitgestellt. ... Die CPL(ML) Red Star ruft die Bevölkerung auf, die volksfeindliche Politik von Modi aufzudecken und sich ihr zu widersetzen und sich für Gesundheitsschutz und weitere Verbesserungen einzusetzen, darunter Bereitstellung von 45 Kilogramm Nahrungsmittelgetreide als kostenlose Ration für alle Familien."

Mit dem fast zeitgleichen Einbrechen der Pandemie in das völlig überfüllte Flüchtlingslager Moria und den Großbrand fortstellt sich jetzt die Kampfforderung nach der Auflösung aller dieser schändlichen Flüchtlingslager, Asyl, gemeindenahe Unterbringung und sofortige medizinische Versorgung. Der Kampf gegen die Rechtsentwicklung der Regierungen und die faschistischen Umtriebe ist unabdingbar für die Bekämpfung der Pandemie.