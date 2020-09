Kein "Einzelfall" - sondern Ergebnis der Faschisierung des Staatsapparats

Die jetzt aufgedeckten Fälle sind ein eindeutiges Indiz für die Faschisiserung des Staatsapparats. Dazu noch einmal Jan Specht: „Das zeigt die zunehmende Durchsetzung in Polizei, Bundeswehr, Verfassungsschutz, Kriminalämtern, Feuerwehr und Gerichten mit ultrareaktionären, faschistoiden bis faschistischen Kräften, auch AfD-Mitgliedern. Was in den rechtsextremen Chats von Polizisten kursierte, ist absolut menschenverachtend: Hakenkreuze, Reichskriegsflaggen bis hin zur fiktiven Darstellung einer Erschließung von Menschen mit dunkler Hautfarbe. Diese Netzwerke und ihre Hintergründe müssen aufgedeckt werden“!

Wenn Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und sein ultrareaktionärer Innenminister Herbert Reul (CDU) sich jetzt „erschüttert“ über das Ergebnis der Razzia zeigen, so ist das blanker Heuchelei. Beide wissen um die Faschisierung ihres eigenen Staatsapparates und treiben sie mit Seehofer (CSU) und Co. aktiv voran. Spätestens seit den Vorfällen in Hessen, als ein „NSU 2.0“ Morddrohungen von Polizeicomputern aus gegen fortschrittliche Menschen, Antifaschisten etc. verschickt hat, ist klar, dass es vernetzte faschistoide und faschistische Gruppen innerhalb des Staatsapparates gibt.

Dafür spricht auch der Einsatz von rassistischer, faschistoider und antikommnuistischer Gewalt durch die Polizei bei Demonstrationen gegen die faschistoiden „Steeler Jungs“ im letzten Jahr in Essen. Am 19. Dezember 2019 wurde Gabi Fechtner, die Vorsitzende der MLPD, zu einer angeblichen „Personenkontrolle“ vom Mikrofon weggezerrt und dadurch am Reden gehindert, fünf Antifaschisten wurden verletzt, zwei festgenommen und zu Boden geworfen.

Zu solchen Vorfällen schreibt das Internationalistische Bündnis Essen / Mülheim: „Antifaschisten werden von Polizei und Behörden kriminalisiert und mit Anzeigen überzogen, anstatt unter Nutzung aller Möglichkeiten konsequent gegen faschistoide Gruppen wie die sogenannten 'Steeleer Jungs‘ vorzugehen. So gibt es unter anderem Anzeigen gegen sechs Aktivisten des Internationalistische Bündnisses und einen Strafbefehl über 4800 Euro wegen antifaschistischen Kundgebungen in Essen-Steele im Dezember 2019. Uns ist dagegen nicht bekannt, dass die Staatsanwaltschaft gegen namentlich bekannte Personen aus dem Umfeld der 'Steeler Jungs‘ tätig wurde, als das Bündnis‘Essen–stellt–sich–quer‘ im März aufdeckte, dass sie (ähnlich wie die jetzigen Chat-Gruppen) verbotene faschistische Symbole im Internet verwenden. Das muss sich jetzt umgehend ändern“!

„Das Internationalistische Bündnis Essen / Mülheim fordert: