"Arbeiter*innen-, Umwelt-, und Klimabewegung gemeinsam!“

Der Reformkampf für sofortige Verbesserungen ist nötig, doch wir müssen in Zusammenhängen denken und handeln. Die Klimafrage ist keine reine Klimafrage, sondern Teil der kapitalistischen Umweltzerstörung und diese ist Teil der gesamten kapitalistischen Ausbeutung von Mensch und Natur.

Wirkliche Veränderungen werden in den Betrieben und auf der Straße erkämpft - und nicht in Parlamenten oder Aufsichtsräten. Wenn mensch dabei nicht auch offen über eine gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus diskutiert, gerät mensch in eine Sackgasse, wie Fridays for Future gerade lebendig beweist.

Ein Bündnis zwischen Arbeiter*innen- und Umweltbewegung – genau der richtige Weg, um gegen die Klima- und Umweltzerstörung zu kämpfen! Wir begrüßen deswegen den gemeinsamen Aktionstag der Gewerkschaft ver.di und FFF.

Dabei stellen wir folgende Forderungen auf:

Konsequenter gemeinsamer Kampf um jede Maßnahme zum Klima- und Umweltschutz - Beschränkung auf 1,5 Grad reicht nicht!

(Basis)demokratische Strukturen in FFF!

Kostenloser ÖPNV und einheitlicher Tarifvertrag im ÖPNV in ganz Deutschland.

Für den dauerhaften Zusammenschluss von Arbeiter*innen- und Umweltbewegung!

Für ein allseitiges politisches Streikrecht!

Macht mit bei CFF – organisiert euch!



Hier geht es zur Grundsatzerklärung von Change for Future

Hier die Download-Links für die Plakate, die man im Format DIN-A-2 oder kleiner im Copyshop ausdrucken kann



Umweltschutz im Kampf gegen die Profitwirtschaft

System Change! Echter Sozialismus!

Schutz der Wälder und der Weltmeere

Arbeiter-, Jugend- und Umweltbewegung gemeinsam!