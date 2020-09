Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung in wichtiger Richtungsentscheidung!

Die 144.000 Kolleginnen und Kollegen bei der Post sollen mit lächerlichen 1,5 Prozent abgespeist werden. Den 2,5 Mio. Beschäftigten im öffentlichen Dienst bei den Kommunen und im Bund haben Bundesregierung und die kommunalen Arbeitgeber gar provokativ eine mehrjährigen Nullrunde vorgeschlagen. Die 215.000 Kolleginnen und Kollegen bei der Bahn sollen gar bei einer vorgezogenen Tarifrunde zwischen der DB-AG und der Gewerkschaft EVG Abstriche bei Lohn und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen zugemutet werden – als Gegenleistung für die Übernahme von 80 Prozent der Einnahmeausfälle der DB durch die zeitweilig heruntergefahrene Produktion seitens der Bundesregierung! „Gemeinsam aus der Krise“ heißt also: den Kolleginnen und Kollegen nehmen und den Monopolen geben! Das entlarvt den Charakter der Bundesregierung als Dienstleister der Monopole. Die Lokführergewerkschaft GDL hat das völlig zurecht abgelehnt!

Die Frage steht: Ordnen sich die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung der Politik der Abwälzung der Krisenlasten durch Monopole und ihrer Regierung unter, lassen sie sich durch dämpfende Maßnahmen wie die Verlängerung der Kurzarbeit auf 24 Monate beruhigen - oder gehen sie in die Offensive: Für den Kampf um jeden Arbeits- und Ausbildungsplatz, für die Angleichung der Lohn- und Arbeitsbedingungen in Ost und West, für die 30-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, eine zehnprozentige Ausbildungsquote in der Großindustrie und die unbefristete Übernahme entsprechend der Ausbildung, für höhere Löhne, Gehälter und Ausbildungs- und Praktikumsvergütung und für ein allseitiges und vollständiges gesetzliches Streikrecht!

Ohne breite Diskussion in den Belegschaften ist es den Monopolen und der rechten Gewerkschaftsführung in einzelnen Konzernen wie bei Daimler oder ZF gelungen, Verzichtsverträge abzuschließen, verkauft mit vagen bzw. unverbindlichen Versprechungen für die Zukunft. Das bleib nicht ohne Widerspruch an der Basis. In der Diskussion über die Aufstellung der Forderungen zu den Tarifrunden belebt sich eine kämpferische Richtung, zeigte sich, dass ein Großteil der Arbeiterinnen und Arbeiter nicht bereit ist, Abstriche vom Kampf um höhere Löhne und Gehältern und bessere Arbeitsbedingungen zu machen. Auch weitergehende politische Forderungen wurden diskutiert und sich mit grundsätzlichen Fragen nach einer gesellschaftlichen Alternative auseinandergesetzt. Die bisherigen Warnstreiks bei der Post und ihre Vorbereitung im öffentlichen Dienst zeigen, dass die Kolleginnen und Kollegen hier kampfbereit sind!

Bundesregierung und die kommunalen Arbeitgeberverbände argumentieren mit „leeren Kassen“ der Kommunen. Die noch im Frühjahr von den bürgerlichen Politikern heuchlerisch als „Helden der Corona-Krise“ gefeierten Kolleginnen und Kollegen sollen jetzt sogar dafür verantwortlich gemacht werden, wenn in den Kommunen dringende Investitionen nicht mehr getätigt werden können! Das stellt die Wirklichkeit auf den Kopf! Die Beschäftigten sind nicht verantwortlich für die „leeren Kassen“, sie haben nicht die Steuergesetze zur Umverteilung der Staatsausgaben zugunsten der internationalen Monopole und zu Lasten der Kommunen und breiten Massen gemacht. Die Krisenprogramm der Regierung zeigen, dass „kein Geld“ keine Rolle spielt, wenn es um die Subventionierung der Monopole wie z.B. Lufthansa oder der DB AG geht. Kämpfende Arbeiterinnen und Arbeiter für die Folgen der kapitalistischen Politik verantwortlich zu machen ist eine altbekannte Methode des Antikommunismus!

Wir erleben im Augenblick die tiefste Weltwirtschafts- und Finanzkrise, die durch eine weltweite Corona-Pandemie drastisch verschärft wurde und deren Ende noch nicht abzusehen ist. Es hat sich auf der Grundlage einer beschleunigten Tendenz eine gesamtgesellschaftliche Krise des weltweiten Kapitalismus herausgebildet. Warum sollte die Arbeiterklasse diesem überkommene System, das nur auf Ausbeutung und Unterdrückung beruht, auch nur ein einziges Zugeständnis machen?

Im Kampf gegen die Abwälzung der Krisenlasten durch Monopole und Regierung kann die Arbeiter- und Gewerkschaftsbewegung die Kräfte sammeln, für den Kampf zur revolutionären Überwindung des Kapitalismus, für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung von Mensch und Natur, für den echten Sozialismus. Dafür steht die MLPD. Jede und Jeder ist eingeladen, daran mitzuwirken.

Am kommenden Wochenende findet die zweite Verhandlungsrunde im öffentliche Dienst statt, gehen die Kolleginnen und Kollegen der Post für weitere Warnstreiks auf die Straße. Durch Initiativen an der Basis jetzt gewerkschaftliche Streiks zur vollen Durchsetzung der Forderungen vorbereiten! Keine Zugeständnisse und faulen Kompromisse zu Lasten der Arbeiterinnen, Arbeiter, Auszubildenden und dual Studierenden!

Schluss mit dem Krisenchaos – für den echten Sozialismus, wo der Mensch in Einheit mit der Natur im Mittelpunkt steht!

