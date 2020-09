Dies ist ein ganz besonderes Jahr für uns. Die Coronavirus-Situation hat "Öl ins Feuer gegossen" und die Weltwirtschaftskrise noch verschärft. Ich vermute, dass wir erst am Anfang stehen. Dass diese Krise andauern wird.

Viele kleine Unternehmen, Geschäfte, Dienstleistungen usw. wurden in St. Petersburg geschlossen. Die Wirtschaft ist ähnlich wie zu Beginn der Weltwirtschaftskrise 1929. Auch unerwartet und für eine lange Zeit. Damals fanden die Kapitalisten einen Ausweg in der Faschisierung, Militarisierung und schließlich im Krieg. So etwas wird auch jetzt passieren. Schauen wir. Es sieht so aus, als würde sich die Weltwirtschaft nicht schnell erholen. Die Mittel zu ihrer Unterstützung werden bald erschöpft sein. Die Konflikte zwischen den großen imperialistischen Räubern werden sich wahrscheinlich noch weiter verschärfen. Zwischen den USA und China. Dies sind zwei verschiedene Zivilisationen, die Widersprüche sind grundlegend.