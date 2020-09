"Die Maotsetungideen und die Lehre von der Denkweise“

Die Lehre von der Denkweise war auch ein Ergebnis der Weiterentwicklung der Maozedongideen. In der Broschüre wird die Schlussfolgerung gezogen, dass es unter der Bedingung des staatsmonopolistischen Kapitalismus nicht mehr ausreicht, „sich nur theoretisch auf den Marxismus-Leninismus und die Maotsetungideen zu berufen. Man muß auch vollständig mit dem Denken, Fühlen und Handeln des Proletariats durchdrungen sein, eine proletarische Denkweise annehmen.“

Durch die beschleunigte Tendenz zu einer gesamtgesellschaftlichen Krise vertieft sich auch die Krise der bürgerlichen Ideologie, was neue Potentiale eröffnet und zugleich hohe Anforderungen an den weltanschaulichen Kampf für den echten Sozialismus stellt. Die Broschüre fordert dazu auf, diese Aufgaben entschieden anzupacken:

„Ein kennzeichnendes Merkmal, das sich wie ein roter Faden durch alle Schriften und Aussagen Mao Tsetungs zieht, ist sein unermüdlicher ideologischer Kampf gegen alle unmarxistischen Auffassungen und Theorien. Naturgemäß ist die bürgerliche Weltanschauung in einer bürgerlichen Gesellschaft am meisten ausgeprägt. Sie drängt sich der Arbeiterklasse und der Masse der werktätigen Bevölkerung spontan am meisten auf. Es entspricht deshalb der grundlegenden Auffassung Mao Tsetungs, daß sich die richtigen Ideen nur im ideologischen Kampf durchsetzen können:

»Wir sind für einen aktiven ideologischen Kampf, denn er ist die Waffe, mit der wir die Einheit innerhalb der Partei und innerhalb der revolutionären Organisationen im Interesse unseres Kampfes herbeiführen. Jeder Kommunist und jeder Revolutionär muß zu dieser Waffe greifen.« (Mao Tsetung, Ausgewählte Werke, Bd. II, S. 27)“

