Vor fünf Jahren riefen dieselben Flüchtlinge den Spruch „Freiheit“ in ihren Ländern, aus denen sie Zuflucht suchten, und heute müssen sie dies wieder tun, nachdem sie dem Feuer in Moria entkommen und auf einem Kontinent der Menschenrechte ausgesetzt wurden.

Welches Bild wollen wir unseren Kindern vermitteln?

Wollen wir sie den Hass gegen Ausländer lehren?

Wollen wir ihnen zeigen, wie gleichgültig uns die Geschehnisse auf der Insel Moria sind?

Diese Flüchtlinge waren vor ihrer Flucht Bürger eines Landes, aber wegen der Unterdrückung haben sie alles aufgegeben, um Zuflucht zu suchen und sollten dafür nicht bestraft werden.

Die Flucht ist eine Entscheidung auf der Suche nach Sicherheit. Das bedeutet es, zu fliehen.

Ich habe mich bei der Europäischen Kommission beschwert, dass Deutschland eine große Zahl dieser Flüchtlinge aufnehmen sollte, aber meine Bitte wurde wegen angeblicher Inkompetenz ignoriert. Abgesehen davon haben wir seit Februar eine Bewegung zur Schließung aller Flüchtlingslager gestartet, die eine große Zahl von Flüchtlingen aufnahmen, und hatten mehrere Demonstrationen zur Rettung der verlassenen Flüchtlinge in Moria organisiert, aber wir wurden ignoriert. Heute gibt uns die Geschichte Recht, und wir denken, dass es an der Zeit ist, dass alle Verantwortung übernehmen. Zu hören, dass die EU nur 400 Kinder unter diesen Flüchtlingen haben will, brach mir das Herz, Ich erwartete zwei Drittel von ihr.

Ich engagiere mich in diesem Kampf mit Überzeugung, und ich denke, dass jeder Mensch das Recht auf Leben hat, und diese Menschen wegen der politischen Ideen der EU sterben zu lassen, wird ein Verbrechen sein, das jedes Schweigen in sein Gedächtnis zurückbringen wird.

Azadi, Freiheit, Liberty, Freedom ,Liberta, Fueche.