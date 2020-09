Am Rande sammelten wir Unterschriften für den Aufruf „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Wir sprachen direkt auf die Unterschrift an. Einer fragte: „Was hat das mit der Montagsdemo zu tun?“ Die Montagsdemo praktiziert schon von Beginn an das Prinzip der wirklichen Überparteilichkeit. Marxisten-Leninisten arbeiten hier gleichberechtigt mit. Das ist ein „Erfolgsgeheimnis“ der Montagsdemo! Er unterschrieb gerne für den Aufruf.

Zwei afrikanische Jugendliche hatten noch nie vom Antikommunismus gehört. Als wir unseren Aktionstag gegen Rassismus und Antikommunismus vorstellten, unterschrieben auch sie und sagten „Ok, wir unterschreiben, wir sind für euch“.

Auch wenn viele nicht stehen blieben: Das Interesse war groß. 13 Leute unterschrieben für den Aufruf. Außerdem verkauften wir noch fünf neue REBELL-Magazine. Die Rotfüchse brachten ihre selbst gemachte Rotfuchs-Marmelade unter die Leute. Es war auf jeden Fall ein gelungener Einsatz!