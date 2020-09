Entschiedener Protest gegen die Hinrichtung von Navid Afkari

Navid Afkari, der an den Protesten im Sommer 2018 in der Stadt Shiraz teilgenommen hat und im September desselben Jahres festgenommen wurde, wurde zum Tod verurteilt und am 12. September hingerichtet. Weltweite Proteste konnten die Schandtat nicht verhindern.

Die Organisation der Fadaian schreibt: "Navid Afkari, ein Athlet und Stuckarbeiter, wurde wegen 'Moharebeh', 'Teilnahme an illegalen Demonstrationen' und 'Ermordung eines Sicherheitsbeamten' angeklagt und hingerichtet, während seine Familie die Wiederaufnahme des Verfahrens beantragt hatte und die Veröffentlichung einer Tonbandaufnahme von ihm die Praxis von erzwungenen Geständnissen durch die Unterdrückungsorgane des Regimes der islamischen Republik entlarvt hatte. ...

Das reaktionäre und repressive Regime will durch die Hinrichtung von Navid Afkari die Botschaft übermitteln, wie rücksichtslos, gnadenlos, brutal und unversöhnlich dieses Regime gegenüber seinen Gegnern, Protestierenden und Aufständischen ist. Diese herrschende Reaktion glaubt, dass sie mit

Hinrichtungen und Blutvergießen die unzufriedenen Werktätigen beängstigen, einschüchtern und daran hindern kann, an öffentlichen Protesten, Streiks und Demonstrationen teilzunehmen. Die Erfahrung der jüngsten Kämpfe der Massen, insbesondere seit Dezember 2017 bis heute, zahlreiche Proteste und Massenaufstände in den Jahren 2018 und 2019 beweisen, dass diese Annahme völlig falsch ist."