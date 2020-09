Neues Foto aus der Geburtsklinik

Vergangene Woche kam es in verschiedenen Textilfabriken zu Streiks, Demonstrationen und Protesten. Es sind vor allem Textilarbeiterinnen, die entschieden für ihre Rechte eintreten – meist gegen Firmen mit Kapital aus China: 2000 Beschäftigte der Hung Wah Garment in Phnom Penh streikten für Abfindungen trotz Androhung, dies sei ein illegaler Streik. Dort demonstrierten rund 250 Arbeiterinnen der Sepia Garment vor dem Arbeitsministerium für die Auszahlung der Löhne für zwei Monate. In Takeo protestierten rund 900 Arbeiterinnen der Hong Sen Textile) für die Auszahlung ausstehender Löhne. In der gleichen Stadt streikten mehr als 4000 Leute der Y&W Garment und blockierten eine wichtige Straße. Sie forderten, über die Feiertage freigestellt zu werden.