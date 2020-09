Hilfe für Moria - Haus der Solidarität möchte Flüchtlinge aufnehmen

„Nach tagelangen Bränden im Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos ist dieses nun praktisch nicht mehr bewohnbar. Es muss also Hilfe her und vor allem Orte, an die die Menschen gebracht werden können. Einer davon könnte der Ferienpark "Thüringer Wald" in Schalkau sein.

Das Haus der Solidarität im Ferienpark Thüringer Wald ist eine Flüchtlingsunterkunft, die gemeinsam mit Geflüchteten gestaltet wurde. Schon im April hatte das Haus bekannt gemacht, 50 Flüchtlinge aus Moria aufnehmen zu können.“

Hier geht es zum Interview