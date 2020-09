MLPD begrüßt Azubis des ersten Lehrjahres

Wir, die MLPD (Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands) wollen euch hier begrüßen, uns und unsere Arbeit vorstellen. Wir machen seit über 30 Jahren eine Arbeit am und im Betrieb. Wir verkaufen Literatur und Zeitungen vor den Toren und verteilen Flugblätter. Wir sind eine Arbeiterpartei und setzen uns ein, für den echten Sozialismus und für eine Welt ohne Ausbeutung und Unterdrückung, für den Schutz unserer Umwelt für Frieden und Völkerfreundschaft. Vor allem unterstützen wir die Arbeiter in ihrem Kampf für ihre Interessen, die Verbesserung der Lohn- und Arbeitsbedingungen und die Verteidigung ihrer Rechte. Wir sind in vielen Städten Deutschlands organisiert und arbeiten an den größten Industriebetrieben mit unseren Betriebsgruppen.

Wir haben schon viele Kämpfe der Arbeiter und Streiks unterstützt, den Kollegen mit unserem Know-how geholfen, die Kämpfe bekannt gemacht, Solidarität organisiert, Streikgeld gesammelt, Solidaritätskreise unterstützt, wenn zum Beispiel Kollegen ungerechtfertigte Abmahnungen bekamen oder aktuell wenn Kollegen strafversetzt werden ...

Liebe Azubis, wir wünschen euch viel Spaß und Erfolg in eurer Ausbildung und freuen uns auf den Austausch mit Euch! Wer Interesse an der MLPD oder mehr Informationen hat, kann sich vertrauensvoll an die Verteiler wenden, oder die vielfältigen Kontaktmöglichkeiten online nutzten ...

Hier gibt es das komplette Fluigblatt als pdf-Datei!