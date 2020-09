Museumsbeschäftigte kämpfen gegen Entlassungen

Rund 100 Demonstranten protestierten gestern gegen den Besuch des chinesischen Top-Diplomaten Wang Yi in der Hauptstadt Ulaanbaatar. Sie demonstrierten gegen die Unterdrückung der mongolischen Sprache in der chinesischen Provinz Innere Mongolei. China will in den Grund- und Mittelschulen in der Inneren Mongolei den Unterricht in Politik und Geschichte in chinesischer Sprache erzwingen. China begründet das mit Stärkung der nationalen Einheit.