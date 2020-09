Nein zu Zwangsgebährmutterentfernungen

"Heute, am ersten Tag des Lateinamerika-Monats des Kulturerbes, erhielten wir die Nachricht, dass eine Einwanderungs- und Zollbehörde in Georgia eine alarmierende Zahl von Zwangsgebärmutterentfernungen an inhaftierten Einwandererinnen durchgeführt hat ...

Wir sind beunruhigt, aber nicht überrascht. Seit Jahrhunderten sind schwarze und braune Frauen das Ziel von Zwangssterilisationen. Sie war lange Zeit ein abscheuliches Werkzeug der weißen Rassisten, und jetzt sehen wir, wie Trumps Regierung sie als ihr neuestes Werkzeug benutzt, um ihre rassistische, immigrantenfeindliche Agenda zu fördern...

Es ist kein Zufall, dass wir sehen, wie diese Praxis unter Trumps Regierung wieder auftaucht. In den letzten drei Jahren hat er seine Bemühungen zur Unterdrückung und Kontrolle der Körper von braunen und schwarzen Frauen nur noch verstärkt.

Es schlägt uns auf den Magen, wenn wir wissen, dass Frauen, die aus ihren Heimatländern geflohen sind, um in unserem Land Zuflucht zu suchen, jetzt in Gefängnisse gesperrt werden, wo sie unsäglichen, irreversiblen Menschenrechtsverletzungen durch die Regierung der Vereinigten Staaten ausgesetzt sind.

Rachel Carmon , USA“