Über 5 Millionen Infizierte und steigende Aufnahmen

Am morgigen Freitag kommen der Kommunale Arbeitgeberverband Nordrhein-Westfalen (KAV NW) und die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) zur ersten Verhandlungsrunde über den Tarifvertrag Nahverkehrsbetriebe (TV-N NW) in Düsseldorf zusammen. Parallel findet bundesweit ein Aktionstag für eine Verkehrswende und die Stärkung des öffentlichen Nahverkehrs durch Bund und Länder statt, zu dem ver.di gemeinsam mit Fridays For Future aufruft. In NRW sind Aktivitäten in Düsseldorf, Köln und Bonn geplant.ver.di fordert für die rund 30.000 Beschäftigten im kommunalen Nahverkehr unter anderem deutliche Verbesserungen im Bereich der Arbeitszeitregelungen und der Eingruppierung.