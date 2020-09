Weitere Proteste für die Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria

Das Geflüchtetenlager Moria auf der griechischen Insel Lesbos ist abgebrannt, aber die Situation brennt schon lange. Zehntausende Menschen müssen seit Jahren in völlig überfüllten Lagern, in Dreck und Hoffnungslosigkeit auf den ägäischen Inseln ausharren. Wir sind entsetzt, dass die EU die neueste Eskalation in Moria trotz vielfacher Warnungen hat geschehen lassen. Die unmenschlichen Bedingungen in den Lagern an den europäischen Außengrenzen sind politisch gewollt. Wenn die Regierung nach dem Covid-19-Ausbruch alle deutschen Tourist*innen über Nacht evakuieren konnte, kann sie das gleiche für alle Menschen aus Moria tun. Darum sagen wir: Es reicht! Alle Menschen können und müssen jetzt evakuiert werden! Die Zeit des bequemen Verweisens auf eine nie kommende europäische Lösung ist vorbei. Das Leben von Menschen darf nicht weiter als politisches Spiel benutzt werden. ...“

Unter diesen Forderungen rufen sie auf, am Sonntag, den 20. September, um 14 Uhr, in Berlin, Wittenbergplatz, Schöneberg, Tempelhof-Schöneberg, unter folgenden Forderungen zu demonstrieren:



1. Sofortige Evakuierung des Lagers Moria und ALLER Lager!

2. Deutschland muss bei der Aufnahme vorangehen!

3. Aufnahmebereitschaft der Kommunen und Länder nicht länger blockieren!

4. Paradigmenwechsel in der Migrationspolitik!

5. Stopp der Hotspot-Politik – es darf kein weiteres Moria geben!



In folgenden Städten wird ebenfalls zu Protesten am Sonntag, den 20. September, aufgerufen:

15 Uhr Braunschweig; 18.30 Uhr Pforzheim Moria ist abgebrannt! Wir haben Platz!; 14 Uhr Bielefeld Moria evakuieren! Rassismus bekämpfen! Solidarität kennt keine Grenzen!

14 Uhr München Moria brennt - Evakuiert die Lager! #WirHabenPlatz; 16 Uhr Göttingen EVAKUIERUNG JETZT!; 15 Uhr Köln Es reicht! Wir haben Platz!

Bereits am Samstag, den 19. September, sind in vielen Städten Proteste angekündigt:

11 Uhr Esslingen Evakuiert das Lager!; 13 Uhr Wangen Lager evakuieren!; 11 Uhr Sigmaringen LAGER EVAKUIEREN; 12 Uhr Wildeshausen LAGER EVAKUIEREN; 16 Uhr Paderborn WIR HABEN PLATZ – KUNDGEBUNG; 12 Uhr Duisburg Wir haben Platz!; 17 Uhr Mainz Moria evakuieren! Wir haben Platz!; 15 Uhr Oldenburg Demo "Es reicht! Wir haben Platz".

Auch international sind mehre Protestdemonstrationen angekündigt.