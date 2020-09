Didem Akmans Forderungen wurden von Gefängnisverwaltung akzeptiert

Didem Akman wird leben! Ihre Forderungen nach Verbesserung ihrer Haftbedingungen und Beendigung der Verweigerung ihrer Menschenrechte wurden vor kurzem von der Gefängnisverwaltung akzeptiert!

Nach Informationen der begleitenden Mutter von Didem Akman hat die Gefängnisverwaltung des Frauengefängnisses von Sincan die Forderung von Didem akzeptiert, und versprochen, die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs umzusetzen, nach der die Hofzeit zu verlängern ist und ihrer Gruppe der Besuch ihrer Familienmitglieder und Verwandten zu gestatten ist.

Willkommen im Leben Didem! Noch einmal: Willkommen im Leben Aytac!¹ Danke, dass Du den Menschen Hoffnung verbreitet hast....

Innerhalb eines Jahres haben in diesem Kampf für Gerechtigkeit in der Türkei bereits vier Widerständler ihr Leben verloren. Es wurde festgestellt, dass Didem bereits 206 Tage, nachdem sie ihren Kampf für menschliche Haftbedingungen begonnen hat, im Krankenhaus in Behandlung ist.

Lang lebe der Widerstand! Lang lebe der Sieg!