Bremen

„Wir fordern unsere Rechte - Wir fordern Geburtsurkunden für unsere Kinder!

Der Flüchtlingskreis Together we are Bremen ruft alle auf…: Seit einiger Zeit organisieren sich zunehmend auch Frauen und Mütter in Together we are Bremen, die durch die Standesämter schikaniert werden. Für die nächste Aktion brauchen wir breite Unterstützung - trotz der frühen Uhrzeit!

Von Flüchtlingskreis Together we are Bremen