Fridays for Future Chemnitz

5. Globaler Klimastreiktag „Kein Grad weiter“

Unter dem Motto "Kein Grad weiter" ruft Fridays for Future am 25. September zum 5. globalen Klimastreik auf, um gemeinsam ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit zu setzen. Auch in Chemnitz wird es eine Demonstration geben. Wir starten um 14 Uhr am Roten Turm.