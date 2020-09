Herne

Erneuter Feuerwehreinsatz bei Suez

Am 17. September gab es wieder einen Feuerwehreinsatz an der Südstraße. Es klagten rund 50 Menschen über Übelkeit. Auch die Warn-App Nina hatte am frühen Nachmittag eine Warnung veröffentlicht. Geruchsbelästigung in Herne-Holsterhausen hieß es da.

Von Bürgerinitiative Dicke Luft