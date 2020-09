Ersatzarbeitsplätze für Braunkohleausstieg?

Vergangenen Freitag legten in vier Häfen die Beschäftigten an den Terminals von DP World (Sitz in Dubai) die Arbeit nieder. In Hafen von Botany beteiligten sich 60 Mitglieder der Gewerkschaft MUA. In Patrick’s und Hutchison sollen Dienst nach Vorschrift-Aktionen folgen. Zwar hatte die Gewerkschaft mit DP World eine nationale Grundsatzvereinbarung geschlossen. Aber eine Reihe lokaler Fragen blieben strittig wie Änderungen bei den Dienstplänen, vor allem Fragen der Arbeitsplätze angesichts Automatisierung und drohender Auslagerung