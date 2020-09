Faschistisches Regime will Todesstrafe wieder einführen

Die Bundeswehr sucht per Anzeige nach „Bedienern“ und „Waffensystemoffizieren“ für ihre Heron-Drohnen. Die in Israel hergestellten und von einem Konsortium, dem unter anderem die Waffenschmiede Rheinmetall, angehört, von der Bundeswehr geleaste Drohne ist aktuell „nur“ als unbewaffnete Aufklärungsdrohne in Afghanistan im Einsatz. Die Bundeswehr will sie schon seit langem zu bewaffneten Kampfdrohnen umfunktionieren. Mit der Suche nach „Waffensystemoffizieren“ macht die Bundeswehr jetzt Druck auf den Bundestag, von dessen Entscheidung die Umrüstung der Drohnen abhängt.