Gewerkschaften unterstützen #FundOurFutureNotGas Day of Action

Gewerkschaften, die über eine Million australische Arbeitnehmer vertreten, haben jetzt den Aktionstag #FundOurFutureNotGas Day of Action am 25. September unterstützt!. Mit über 350 Aktionen, die organisiert werden, bleibt immer noch Zeit, dem Tag beizuwohnen, der immer größer und größer wird! ...

Am 25. September stehe ich hier mit meinem Onkel, der seit 20 Jahren im Bergbau und in der Industrie für fossile Brennstoffe arbeitet. Er verdient gut bezahlte Arbeit. Er verdient es, in einer Industrie zu arbeiten, die die Zukunft seiner Familie nicht gefährdet. Ich weiß, dass Investitionen in Branchen wie der Gasindustrie weder ihm noch anderen langfristig helfen werden. Deshalb muss Morrison (Scott Morrison, Premierminister Australiens, Anm. d. Red.) in Industrien investieren, die Arbeitsplätze schaffen ...

Wir sprachen darüber, wie wir zusammenarbeiten könnten, und waren uns einig, dass wir uns nicht von der Covid-19-Krise erholen und den Klimawandel angehen können, ohne sicherzustellen, dass für die Arbeitnehmer gesorgt wird - und dass Arbeitsplätze im Bereich der erneuerbaren Energien im Mittelpunkt des Weges nach vorn stehen.

Morrisons Plan, Milliarden für Gas auszugeben, gefährdet all dies. Er wird nicht nur in umweltverschmutzendes Gas investieren, er verpasst auch diese riesige Chance, Milliarden in die Industrien der Zukunft zu investieren und Tausende von Arbeitsplätzen für regionale Gebiete zu schaffen.

Kommen Sie am 25. September zu uns und sagen Sie Morrison, er müsse #FundOurFutureNotGas! Es sind bereits über 350 Aktionen registriert. Es ist noch Zeit, Ihre hinzuzufügen ...