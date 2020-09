Größter Angriff auf Daimler-Belegschaft nur eine Randnotiz?

Die Meldung vom Generalangriff des Daimler-Vorstands auf die Belegschaft findet in etlichen Tageszeitungen außerhalb des Schwabenlandes nur eine Randnotiz. Die Ruhrgebietszeitung WAZ bringt es auf eine Spalte mit gerade mal 14 Zeilen. Ausgelassen wird die Tatsache, dass ganze Regionen und Standorte, darunter das Stammwerk in Stuttgart-Untertürkheim brutal beseitigt werden sollen. Eingeordnet wird der Angriff auf die Existenzgrundlage zigtausender Familien in einen „Sparkurs beim Autobauer“.

Die Informationspolitik von Daimler und den Massenmedien scheint wohl abgestimmt: In Stuttgart soll die Belegschaft erst mal überrumpelt werden - in der Hoffnung, dass sie in Schockstarre verfällt und nicht sofort an Kampfmaßnahmen denkt. Überregional wird der Angriff verharmlosend dargestellt, nach dem Motto: Nur keine Aufregung, Ruhe bewahren. Für die Arbeiterklasse ist die Existenz des internationalen Finanzkapitals mit seinen führenden multinationalen Konzernen längst entbehrlich und die größte gesellschaftliche Verschwendung. Eine Verschwendung, mit der erst der echte Sozialismus ein für alle mal Schluss machen wird!