Hunderte beteiligten sich an Fridays-for-Future-Protesten

In mehreren Städten des Landes protestieren Menschen heute für einen besseren Klimaschutz darunter in Rostock, Greifswald, Wismar, Neubrandenburg und Schwerin. Allein in Rostock forderten über 500 Demonstranten mit vielen bunten Plakaten ein schnelles Handeln wie in der Corona-Krise. Lautstark, aber mit Maske und Abstand gab es eine Kundgebung und einen Demozug durch die Stadt.

Auch MLPD und REBELL waren dabei, verteilten den Aufruf „Rettet die Umwelt vor der Profitwirtschaft!“ und machten in Gesprächen deutlich, dass der Kapitalismus überwunden werden muss, wenn wir die drohende Umweltkatastrophe verhindern wollen. Das Buch "Katastrophenalarm!" wurde verkauft, neue Interessenten wurden gewonnen.

Von den selbsternannten Organisatoren wurde mal wieder der angemeldete Redebeitrag des REBELL nicht zugelassen und wir unter dem Vorwand „keine Parteiwerbung“ beim Verteilen behindert.