Kritik am Kapitalismus spielte große Rolle

Von den Veranstaltern waren lediglich 200 Leute angemeldet worden. Es gab vielfältige Initiativen von Teilnehmern, die in der Hauptseite jung waren. Auffällig war, dass die Kritik am System in den Diskussionen und Beiträgen eine wichtige Rolle spielte. Massivste Angriffe auf die MLPD, wie in den früheren Demonstrationen, blieben aus. Es wurde weniger inhaltlich gegen das Tragen der Fahne argumentiert. Stattdessen tauchte immer wieder das Argument auf, man müsse "aus Respekt" vor den Veranstaltern ihre Wünsche respektieren. Die meisten Teilnehmer waren uns gegenüber offen. Wir haben acht Exemplare des Rote Fahne Magazins und ein Exemplar des Buchs "Katastrophenalarm!" verkauft.