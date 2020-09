Literaturtipp

„Lenin ist da!“ - immer dabei?

Wir haben uns überlegt, die Dokumentation „Lenin ist da!“ möglichst immer dabei zu haben – zusammen mit der Unterschriftenliste „Gib Antikommunismus keine Chance!“. So können wir jede Gelegenheit nutzen, es bei Einsätzen am und im Betrieb, im Wohngebiet, aber auch in den täglichen Kontakten unter Nachbarn, beim Einkaufen usw. vorzustellen.

Von usch