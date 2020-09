Massendemonstration für demokratische Reformen

Am Sonntag demonstrierten rund 50.000 Menschen in der Hauptstadt Bangkok. Sie forderten den Rücktritt der Regierung, Auflösung des Obersten Gerichts sowie Neuwahlen für das nationale Parlament. Es ist vor allem ein Jugendprotest (s. rf- news vom 21.7., 11.8. und 17.8. 2020), der sich auch gegen die Monarchie richtet. So legten die Demonstranten auf dem riesigen Platz Sanam Luang eine Gedenktafel nieder mit der Inschrift: "Dieses Land gehört dem Volk und ist nicht Eigentum des Monarchen, so wie man uns bisher vorgegaukelt hat“.