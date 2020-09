Am vergangen Sonntag demonstrierten in mehreren Städten – so in verschiedenen Stadtteilen im Großraum Kairo wie im Gouvernement Gizeh – Leute für den Rücktritt des Präsidenten Abdel Fatah el-Sisi. Die Polizei ging mit Tränengas und teilweise scharfer Munition gegen die Demonstranten vor, die sich mit Steinen wehrten. In der Stadt Suez wurden im Vorfeld der Demonstrationen ein bekannter linker Politiker und weitere Aktivisten verhaftet.