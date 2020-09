Protest gegen Politik der Regierung

Rund 400 Demonstranten errichteten am Montag in der Hauptstadt Bern auf einem Platz in der Nähe der Schweitzer Nationalbank ein Protestcamp. Die Aktion, an der Vertreter verschiedener Umweltorganisationen teilnehmen, soll bis zum internationalen Umweltkampftag am Freitag dauern. Die Hauptforderung ist die Reduzierung der C02 Emissionen bis 2030 auf Null. Etwa 40 Demonstranten ketteten sich aneinander, um eventuellen Abtransport durch die Polizei zu erschweren.