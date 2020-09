Protestkundgebung vor dem Arbeitsgericht

VW/Sitech hat am 13. März 2020 alle Kollegen von Sitech mit Müllsäcken nach Hause geschickt und die Abteilung im VW-Werk geschlossen. Die Fertigung von Sitzen in Tschechen ist für VW billiger. Damit wurden 470 Kolleginnen und Kollegen arbeitslos. Kurz danach, am 31. Mai, wurden 207 VW-Kollegen gekündigt. Auch im Januar wurden schon ca. 300 Leiharbeiter entlassen. Damit sind 1.000 Arbeiter arbeitslos. Das bedeutet, dass 1.000 Arbeiter nicht mehr für ihre Familien sorgen können.

Still und leise werden Arbeitsplätze vernichtet. Dagegen wollen wir laut protestieren. Deswegen findet am 30. September um 10.15 Uhr vor dem Arbeitsgericht Hannover, Leonhardtstraße 11, eine Kundgebung statt. Gerne laden wir auch alle Unterstützer und Unterstützerinnen ein, zu kommen. Bitte bringt alle einen Mund-Nasen-Schutz mit.