Schwangerschaftsabbruch ist Grundversorgung!

Weltweit stehen Frauen heute im Kampf für ihr Selbstbestimmungsrecht und einen legalen, sicheren Schwangerschaftsabbruch – gegen Kriminalisierung, Verbote und Angriffe auf erkämpfte Rechte durch rechtsgerichtete Regierungen, Parteien und Teile der Gesellschaft. In Europa besonders mutig in Ländern wie z.B. Polen, Österreich oder Ungarn, wo erkämpfte Rechte wieder kassiert werden sollen. Lateinamerikanische Frauen stehen seit Jahrzehnten im Kampf gegen gesetzliche Verbote – sie sind es auch, die erstmals 1990 die „Campaña 28 Septiembre" als Aktionstag zur Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbruch in Lateinamerika und der Karibik organisierten.

Auch in Deutschland haben wir allen Grund, auf die Straße gehen. Der §218 ist seit 1871, also seit fast 150 Jahren, Bestandteil des Strafgesetzbuchs. Genauso lange gibt es aber den Widerstand dagegen. Trotz aller erkämpften Fortschritte wird auch heute noch der Abbruch einer Schwangerschaft per Gesetz zum rechtswidrigen „Verbrechen" erklärt und bleibt nur unter bestimmtem Bedingungen mit Zwangsberatung und Einhaltung einer Bedenkfrist, straffrei. ...

Für uns Frauen des Frauenverbands Courage ist der Kampf gegen den § 218 seit unserer Gründung für 30 Jahren Verpflichtung und Auftrag. Unsere Forderungen bleiben:

Ersatzlose Streichung des §218 – keine Kriminalisierung von Frauen, Ärztinnen und Ärzten!

Keine Zwangsberatung, aber Rechtsanspruch auf Hilfe und Beratung!

Kostenübernahme für Verhütungsmittel und Schwangerschaftsabbrüche durch die Krankenkassen!

Verstärkte Forschung für bessere Verhütungsmittel für Männer und Frauen!

Umfassende Aufklärung und Beratung für Jugendliche!

In diesem Sinne rufen wir zur Beteiligung an den Aktionen zum internationalen Tag für legale uns sichere Abtreibung auf.

Machen wir diesen Tag zu einem Tag des Kampfs: Für Schwangerschaftsabbruch als Grundversorgung, egal wer, egal wo, egal warum und gegen die Rechtsentwicklung, gegen faschistisch beeinflusste Organisationen und Parteien.

Auf der Webseite des Frauenverbands Courage steht der vollständige Aufruf zur Verfügung