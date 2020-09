Siemens Energy geht morgen an die Börse

Seit Montag führen mehrere hundert Kumpel in mehreren schlesischen Kohlezechen einen Untertagestreik durch. Der Streik begann mit 100 Kumpel in zwei Zechen; seitdem haben sich mehrere Bergwerke dem Streik angeschlossen. Die Kumpel des größten polnischen Kohlekonzerns PGG protestieren gegen die geplante Vernichtung von rund 80.000 Arbeitsplätzen in der polnischen Kohleindustrie. Für Freitag ist eine Demonstration in Ruda Slaska geplant – in der Nähe eines der Bergwerke, in dem die Streikbewegung anfing.