Zollernalb

Solidarität mit den Flüchtlingen in Moria/Lesbos!

„Solidarität mit den Flüchtlingen in Moria/Lesbos“ – unter diesem Motto führte die MLPD Zollernalb am 17. September eine Kundgebung bei den Xingles in Ebingen durch.

Korrespondenz aus Albstadt