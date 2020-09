Hagen

„Stille Entlassungen nicht hinnehmen!“

Die Arbeitsdichte ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Pro Arbeiter wurde in den letzten Jahren die Tonnage bei ThyssenKrupp Hohenlimburg um über 20 Prozent gesteigert. Jetzt, in der tiefen Wirtschafts- und Finanzkrise steht der gesamte Stahlbereich von ThyssenKrupp zur Disposition.

Aus Hohenlimburg-Extra der Kollegenzeitung „Stahlkocher“