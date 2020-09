Textilarbeiter streiken für Mindestloh

Offensichtlich werden in Nordrhein-Westfalen zunehmend kleinere Wahlbündnisse aber auch regionale Gruppen der CDU von türkischen Faschisten, sogenannten Grauen Wölfen unterwandert. Wie rine Recherche von Report Mainz und den Nachrichtenportal Der Westen belegt, treten „Graue Wölfe“ als Einzelpersonen in Bündnisse oder Ortsvereine ein, geben sich allerdings nichts als Faschisten zu erkennen, und ziehen zügig weitere „Graue Wölfe“ in die jeweilige Organisation nach, um diese dann von unten zu übernehmen. So geschehen bei einer Wahlgruppierung in Mülheim an der Ruhr und anscheinend auch bei der CDU Duisburg. Hier ist Wachsamkeit angesagt. Kein Fußbreit den Faschisten. Nirgendwo!