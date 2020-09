Praktisch ist es da, wenn man beim Ansprechen mit den Unterschriftenformular gleich einen kleinen Flyer präsentieren kann, auf dem sich die Internationalistische Liste / MLPD und die jeweiligen Kandidaten gleich vorstellen.

Ein Beispiel dafür ist der folgende Text aus Augsburg, der auf dem Flyer auch auf Türkisch zu lesen ist: „Unterstützen sie die Wahlzulassung zur Bundestagswahl für Sami Baydar auf der Landesliste und Emil Bauer als Direktkandidat. Mit ihrer Unterschrift ermöglichen Sie, das demokratische Recht zur Kandidatur durchzusetzen.

Emil Bauer ist 67 Jahre alt, Rentner und war Lehrer und Betriebsrat, zeitweise auch Betriebsratsvorsitzender an einer Technikerschule in Augsburg. Er ist Repräsentant der MLPD in Augsburg, besonders aktiv bei der Montagsdemo gegen Hartz IV und in der Umweltbewegung.

Ein besonderes Anliegen ist ihm der Kampf für eine Gesellschaft ohne Ausbeutung und Unterdrückung und für den echten Sozialismus und unterstützt wie Sami Baydar, die Bewegung: „Gib Antikommunismus keine Chance!“. Er ist Direktkandidat in Augsburg-Stadt.

Sami Baydar ist 29 Jahre alt, in Augsburg geboren und betreibt in Lechhausen einen Kiosk. Als anerkannter Theologe in der syrisch-orthodoxen Kirche und engagierter Journalist ist er dort eng mit den Menschen und ihren Anliegen verbunden und als Marxist-Leninist bekannt. Er ist Mitglied und Sprecher des Volksrats der Aramäer in Deutschland.

Die internationale Solidarität und der Kampf gegen Unterdrückung und für demokratische Rechte und Freiheiten ist ihm ein besonderes Anliegen. Er kandidiert auf der Landesliste Bayern der MLPD.“

Hier gibt es die Listen für die Unterstützungsunterschriften !