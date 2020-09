„Was die israelische Armee über Israel selbst verrät“

Am Donnerstag, den 20. August 2020, entdeckten Bewohner des palästinensischen Dorfes Kafr Qadum im besetzten Westjordanland getarnte improvisierte Sprengsätze (IEDs), die in genau dem Gebiet, in dem wöchentliche Proteste stattfinden, am Rande des Dorfes platziert waren. Eine Gruppe von Frauen und Kindern, die hier spazieren gingen, stieß auf ein mit Steinen und Stoff bedecktes verdächtiges Objekt. Sie alarmierte einen Verwandten, Wasim Al Shteiwi (31). “Ich ging zu dem verdächtig aussehenden Objekt hinüber […] dann explodierte es blitzartig und fing Feuer. Splitter eines Schrapnells trafen meinen rechten Arm und mein rechtes Auge.”

Die Menschenrechtsorganisation B’tselem dazu: “Selbst in einem Gebiet, in dem Vergeltungsaktionen von Soldatinnen und Soldaten zur Routine geworden sind, ist das Legen von IEDs ein außergewöhnlicher Schritt, der durch schieres Glück nicht zu schweren Verletzungen geführt hat. So operieren Milizen, nicht eine reguläre Armee. Die Aktion spiegelt den Geist der politischen und militärischen Führung Israels wider, der die völlige Missachtung des Lebens und der persönlichen Sicherheit der Palästinenser vermittelt.

Weitere Nachrichten aus und über Palästina hier auf Occupied News!